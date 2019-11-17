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Mardin'de akılalmaz canilik! 5 köpek yavrusunu çuvala koyup lağım çukuruna attılar

MARDİN’in Nusaybin ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından iki çuvala konularak lağım çukuruna atılan 5 köpek yavrusundan 4’ü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı biri telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Gıranavas Mahallesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi yolunu kullanan vatandaşlar lağım çukurundaki mazgal borusundan köpek seslerini duyunca Nusaybin İtfaiyesine haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye arama kurtarma ekipleri, yaklaşık 3 metre derinliğindeki lağım çukuruna inerek ağzı bağlı çuvalı çıkardı. Bir biri içerisine geçirilmiş ağzı kapalı iki çuval içerisindeki 5 köpek yavrusuna ulaşan itfaiye ekipleri 4 köpek yavrusunu kurtarırken 1 köpek yavrusunun telef olduğunu gördü.

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