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Ersun Yanal'la sözleşme yenilenecek mi? Ali Koç'un tek şartı var

Son haftalarda yaptığı değişiklikler ve oynattığı oyunla tepki çeken Ersun Yanal'ın, Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu oldu.

Bu sezon ağzından şampiyonluk lafını düşürmeyen Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un şampiyonluk dışında bir başarı kabul etmediği ve Ersun Yanal'ın akıbeti için de sezon sonunu beklediği bildirildi.

Ayrıca sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Ersun Yanal'a şu ana kadar yeni bir teklifin iletilmediği de öğrenildi.

Sözleşmeler yenileniyor

Dirar ile sözleşme yenileyen Ozan ve Tolga ile yeni sözleşme aşamasında olan yönetimin, Yanal'a teklif götürmeyerek kendisine net bir mesaj verdiği ifade ediliyor.

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Şampiyon olmazsa sözleşme yok

Kulübe yakın kaynaklar, F.Bahçe sezonu şampiyon olarak tamamlarsa Ersun Yanal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı aksi halde yeni teklifin yapılmayacağını belirtiyor.

Ersun Yanal, bu sezon tüm hesaplarını şampiyonluk üzerine kurmuş durumda.

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