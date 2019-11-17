Max Kruse'nin nargile eşliğinde kumar oynadığı anlar olay oldu
Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse'nin bir kafede nargile içerken kumar oynadığı fotoğraf sosyal medyada kısa süre içinde yayıldı.
Milli arayı ve sakatlığını fırsat bilip Almanya'ya dönen Max Kruse, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla bir kafede görüntülendi.
Kruse'nin nargile tüttürerek oyun oynadığı fotoğraf ise kısa süre içerisinde yayıldı.
Kruse, geçtiğimiz haftalarda İstiklal Marşı'nı okumuş ve taraflı tarafsız milyonların sevgisini kazanmıştı.
Öte yandan Kruse'nin milli aranın ardından formasına kavuşması bekleniyor.