HDP'li milletvekili polis kalkanına kafa attı! Sosyal medyada olay oldu

HDP Şanlıurfa İl Örgütü'nün kayyum protestosuna polis tarafından müdahale edilirken bundan rahatsız olan HDP'li vekil Ayşe Sürücü, polis kalkanına kafa attı. Sosyal medyada olay oldu.

HDP Şanlıurfa İl Örgütü, Suruç Belediyesi Eşbaşkanı Hatice Çevik'in gözaltına alınıp, yerine Kaymakam Kenan Aktaş'ın kayyum olarak atanmasını protesto etmek amacıyla partinin ilçe binasından, belediye binasına doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

Aralarında HDP Milletvekili Ayşe Sürücü ve partililerin bulunduğu gruba, polis müdahale etti.

Polis kalkanına kafa attı

Kayyum protestosuna müdahale eden polisler, aralarında HDP İl Eşbaşkanlarının da bulunduğu 5 ismi gözaltına aldı. Müdahaleden rahatsız olan HDP'li vekil Ayşe Sürücü, polise karşılık vererek kalkanına kafa atmaya çalıştı.

Olay sosyal medyada yankı uyandırdı

Kimleri vekilin uçan kafa attığını dile getirip ti'ye alırken kimileri de enteresan fimlerden replikler paylaştı.