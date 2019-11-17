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Bomba kulis! Erdoğan Genel Başkanlığı güvendiği bir isme bırakabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Genel Başkanlığı koltuğunu güvendiği bir isme devredebileceği iddiası gündeme oturdu.

AK Parti ile ilgili ortaya atılan kulis siyaseti hareketlendirdi. Buna göre Cumhurbaşkanlığı-Parti ve Meclis arasında yaşanan koordinasyon sıkıntısı ve kopukluk için formül arıyor ve ortaya konan bütün formüllerde eski Başbakan Binali Yıldırım'ın ismi öne çıkıyor.

"Güvendiği bir isme bırakabilir"

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel başkanlığı güvendiği bir isme bırakabilir. Bu formülün düşük bir ihtimal olduğu belirtildi.

Ancak ortaya konan bütün formüllerde Binali Yıldırım’ın adı öne çıkıyor.

"Sistem tartışması yaratabilir"

AK Parti kurmayları herhangi bir uygulama değişikliğinin sistem tartışması yaratacağı da konuşuluyor. Bazı AK Parti yöneticileri, “Bunların her biri aslında fiili olarak başbakanlık sistemi. Hangisini getirirseniz getiren ayrı bir sistem oluyor” görüşünü dile getiriyor. 

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