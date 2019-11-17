Polisten kaçan otomobil 6 aracı biçti! 2 yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de polisin "dur" ihtarına uymayan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 45 AF 083 plakalı otomobil, kovalamaca sırasında Fatih Mahallesi Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi'nde, biri cip 6 araca çarparak zarar verdikten sonra devrildi.