Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! 10 bin çalışana müjdeli haber
Kadro, maaş ve sosyal güvencesi bulunmayan sözleşmeli personelin sorunları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çözülüyor. Makyöz, kuaför, senarist gibi 10 bin çalışan haklarına kavuşacak.
Taşeron işçilerin ardından yıllardır kadro, maaş ve sosyal güvencesi bulunmayan süreli sözleşmeli personelin (SSP) sorunları da çözülüyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülen çalışmaya göre; makyöz, kuaför, senarist gibi 10 bin SSP'li sosyal hakkına kavuşacak.
Devlet Opera ve Bale, Devlet Tiyatroları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Sinema Genel Müdürlüğü çalışanı yılbaşından itibaren sözleşmelerini imzalayabilecek.
Sabah'ta yer alan haberde 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme ile mağdur tek bir sanatçı kalmazken, bu kapsamdaki çalışanların sigortaları 30 gün üzerinden yatacak, kıdem tazminatları birikecek ve izin hakları olacak.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuyla ilgili şöyle konuştu: Bu çok eski bir konu, bakanlığa gelir gelmez kangren haline gelmiş bu işe sahip çıktım.