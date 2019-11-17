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Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu'nun fotoğraflarıyla ilgili konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ayşe Arman'a konuştu. İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu'nun Madame Figaro dergisi için verdiği pozlarla ilgili 'bilsem engellerdim' dedi.

Hürriyet gazetesinden bir süre önce ayrılan ve artık kişisel web sitesinde röportajlarını yayımlayacağını duyuran Ayşe Arman, ilk röportajını İmamoğlu ile gerçekleştirdi.

Arman'a konuşan İmamoğlu ise, eşi İmamoğlu'nun dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Cüneyt Akeroğlu’na Madame Figaro dergisi için verdiği pozlarla ilgili ilk kez yorumda bulundu.

Bilsem engellerdim

İmamoğlu, söz konusu fotoğraflar için, "O fotoğraflar bana da sürpriz oldu" derken, "O fotoğrafların bu kadar güzel olacağını bilmiyordum. Bilsem engellerdim" diye belirtti.Ayşe Arman'ın İmamoğlu'yla yaptığı röportajın ilgili kısmı şu şekilde:

Pek çok insan, eşinizi, bir dergiye kapak olduğu için de eleştirdi. Bense bayıldım o fotoğraflara. Siz, bu kadar büyük bir hadise yaratacağını biliyor muydunuz? Eşiniz sinirlendi mi tepkilere?

O fotoğraflar bana da sürpriz oldu

-Hayır, hiç sinirlenmedi, konuyu açmadı bile. O fotoğraflar bana da sürpriz oldu. Çünkü ben öyle fotoğraflar çekildiğini bilmiyordum. Yani, 'Bir dergiye röportaj vereceğim. Fotoğraflar çekilecek' dedi. Ama o fotoğrafların bu kadar güzel olacağını bilmiyordum. Bilsem engellerdim.

Nasıl yani? Bu şaka mı?

-(Gülüyor) Yok, biraz ciddi tarafı var. Çok güzeldi çünkü fotoğraflar! Dediğim gibi eşim hiç konuyu açmadı, 'Şu oldu, bu oldu' diye konuşmadı, ben de bahsetmedim. Üzerinde bile durmadım. Ama fotoğrafları çok beğendim."

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