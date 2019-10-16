Dilek İmamoğlu verdiği pozlarla yıktı geçti! Dünyaca ünlü dergiye kapak oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Madame Figaro Türkiye dergisine kapak oldu. Ünlü dergi, Dilek İmamoğlu'nu 'İstanbul'un first lady'si' sözleriyle verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Madame Figaro Türkiye dergisi için çok konuşulacak pozlar verdi. 'İstanbul'un first lady'si' başlığıyla derginin kapağını süsleyen fotoğrafları ünlü fotoğrafçı Cüneyt Akeroğlu çekti.
Ünlü fotoğrafçı sosyal medyadan paylaştı
Ünlü fotoğrafçı Akeroğlu, İmamoğlu'nun fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Akeroğlu, paylaşımında "Bu çok özel portre projesini paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada olay oldu
Dilek İmamoğlu'nun çok şık göründüğü bu görüntülerine övgü yağdı. Sosyal medya kullanıcıları İmamoğlu'nu yere göğe sığdıramadı.
Başka dillerde de yayınlanacak
Madame Figaro Türkiye'nin, Dilek İmamoğlu'nun röportajı ve fotoğraflarını derginin başka dillerde yayınlanan edisyonlarına da taşımayı planladığı da öğrenildi.