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Fenerbahçe'de Victor Moses gidiyor yerine bomba isim geliyor

Fenerbahçe'nin Chelsea'dan kiralık olarak geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Victor Moses hakkında İngiliz basınında ilginç bir haber yapıldı.

Çıkan haberlere göre Londra ekibinden 1.5 sezon için kiralanan Nijeryalı hücum oyuncusunu Fenerbahçe'nin Ocak ayında geri göndermek istediği iddia edildi.

İngiliz Daily Mail'in haberinde ocak ayında Fenerbahçe'nin Moses'ı yollayarak teknik direktör Ersun Yanal'ın çok istediği Ahmed Musa'yı almayı planladığı belirtildi.

Bir dönem Premier Lig'de oynayan Nijeryalı forvet, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyiyor.

Victor Moses performansı

Yıllık 3.2 milyon Euro kazanan 28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile ligde 14 maça çıkarken 4 gol atıp 1 kez de asist yapmıştı.

Bu sezon ise sakatlığı nedeniyle de sahalardan bir süre uzak kalan Moses, sadece 4 lig maçına çıkabilirken 1 gol atıp 1 tane de asist yaptı.

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