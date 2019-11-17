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ABD'li generalden çarpıcı çıkış: İncirlik'teki nükleer bombalar taşınmalı

ABD Avrupa Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapan emekli general Chuck Wal, İncirlik Üssü'nde nükleer bomba bulunduğunu ve güvenlik sebebiyle bu bombaların İtalya'ya taşınması gerektiğini açıkladı.

2000'li yıllarda Avrupa Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'nda komutan yardımcısı olarak görev yapan eski Hava Kuvvetleri Generali Chuck Wald, ABD ile aynı stratejik amacı paylaşmadığını ifade ettiği Türkiye'de bulunan İncirlik'teki nükleer imkanların Washington için kaygı nedeni olduğunu söyledi.

"Yerini değiştirmek zorundayız"

Generali Chuck Wald, şöyle konuştu: Türkiye'de artan anti-Amerikancılığı ve Erdoğan'ın Rusya'ya yakınlaşma arzusu dikkate alındığında, o silahların yerini ivedilikle değiştirmek zorundayız. İdeal olarak, yeni evleri bir Avrupa toprağı olmalı. Bir seçenek İtalya'daki Aviano Hava Üssü'dür. Lojistik bakış açısından bu çok zor olmamalı.

"Alternatif Yunanistan"

İncirlik'in ABD'nin 39'uncu Kanat Komutanlığı'na da ev sahipliği yaptığını hatırlatan General Wald, "Bu güçlerin de yeri değiştirilmeli. Halihazırdaki alternatifler Kıbrıs ve Yunanistan" ifadelerini kullandı.

"Bir taşla iki kuş vurulmuş olacak"

Chuck Wald, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

Bilhassa Yunanlar, son birkaç yıldır daha derin bir ABD askeri varlığı için haykırıyor ve giderek artan bir şekilde NATO içinde daha önemli bir rol istediklerini gösteriyorlar. Bu nedenle 39'uncu Kanat Komutanlığı'nı Yunan topraklarına yerleştirerek, bir taşla iki kuş vurulmuş olacak.

"NATO'nun İncirlik'teki varlığını çekmesi durumunda, silahların Avrupa güvenliğine zarar vermeyecek ya da lojistik kabuslara neden olmayacak şekilde nereye yerleştirilebileceği" yolundaki soruya ise emekli generalin yanıtı şu şekilde oldu:

Birkaç yıl önce bir gazeteye DEAŞ'ın yenilmesi ve ülkeden çıkarılması kapsamında, Irak'ta, bilhassa Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin kontrolündeki topraklarda, yeni bir hava üssü inşa edilmesiyle ilgili bir fikir yazısı yazdım.

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