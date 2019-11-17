Kemal Kılıçdaroğlu yine bildiğiniz gibi! Erdoğan Türkiye'nin hangi sorunu çözdü ki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu EYT'yle ilgili çok ilginç açıklamalar yaptı. Gazetecilerin EYT sorusuna 'Onların sorunlarını çözeceğiz' diye cevap veren Kılıçdaroğlu Erdoğan ve AK Parti iktidarını Türkiye'nin sorunlarını çözmemekle suçladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonunun "Ekonomi Değerlendirme Toplantıları" başlığıyla düzenlediği programın ardından gazetecilerin EYT'ye ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin bugüne kadarki hiçbir sorununu çözmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı "Seçim kaybetsek de yokum" açıklaması aktarılarak yöneltilen soru üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Seçimi kaybetme noktasına gelmesi tabii Erdoğan'ın başarısızlığını gösteriyor. EYT'liler hiç meraklanmasınlar, onların sorunlarını çözeceğiz. Erdoğan ve iktidarı, Türkiye'nin bugüne kadarki hiçbir sorununu çözmedi, tam tersine sorun üretti. Ben buradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına söz veriyorum, Türkiye'deki bütün sorunları, akılcı, tutarlı politikalarla istişare ederek çözeceğiz."