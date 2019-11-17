Türkiye'de ender görülüyordu! Memeli bulutlar Hatay'da ortaya çıktı

Genellikle okyanus ve büyük deniz kıyılarında görülen, ülkemizde ise nadiren görülen memeli kümülüs olarak adlandırılan bulutlar, Hatay'ın deniz kıyısına en uç noktasındaki Samandağ ve Yayladağı ilçelerinin kesiştiği bölgede görüntülendi.