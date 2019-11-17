Protestolar İran'ı kasıp kavuruyor! Hamaney sessizliğini bozdu

Ülkesinde patlak veren eylemler için sessizliğini bozan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran halkının gösterilere katılmadığını, devrim karşıtları ve İran düşmanlarını işaret ederek onları suçladı.

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden olan İran'da, devlet tarafından sübvanse edilen benzine yüzde 50 zam yapıldı. Başkent Tahran olmak üzere, onlarca kentte sokağa çıkan halk, benzine yapılan zamma tepki gösterdi. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yapılan zamma destek verdiğini açıkladı.

İran devlet televizyonunda yer alan açıklamalarına göre Hamaney, şunları söyledi: Bazı insanlar şüphesiz bu karardan endişe duyuyorlar... Ama sabotaj ve kundaklama eylemleri bizim halkımız tarafından değil, holiganlar tarafından yapılıyor.

Devrim karşıtları ve İran düşmanları, her zaman sabotaj ve güvenlik ihlallerini destekledi.

Bugün de bunu yapmaya devam ediyorlar. Hamaney ayrıca, akaryakıt zammının uzman görüşlere dayandığını söyleyerek desteklenmesi çağrısı yaptı. Güvenlik güçlerine de "görevlerini yerine getirmeye" davet etti.

Hamaney'in posterleri ateşe verildi

Sokaklara çıkan İran halkı, zamma öfkesini sert bir biçimde gösteriyor. Tahran'da benzine zam yapılmasını protesto eden göstericiler yolları kapattı. Bir grup ise, ülkenin dini lideri Ali Ayetullah Hamaney'in posterlerinin olduğu bir panoyu ateşe verdi. Bazı göstericilerin, "Hakkımızı alırız zilleti kabul etmeyiz" şeklinde sloganlar attığı kaydedildi.

Birçok kentte okullar tatil

Ülkenin neredeyse tamamına yayılan gösterilerde birçok banka şubesi, benzin istasyonu, kamu binası ve polis aracı ateşe verilirken öfkeli kalabalıklar rejim karşıtı sloganlar attı. Başkent Tahran ve Kerec'deki gösteriler nedeniyle yollar trafiğe kapatılırken Tahran, Şiraz, İsfahan, Kirmanşah, Hürremşehr, Kerec, Abadan ve Hürremşehr'de okullar tatil edildi.

Olağanüstü kapalı oturum yapacaklar

Milletvekillerinin çağrısı üzerine İran Meclisi'nin yarın benzin zammını görüşmek üzere olağanüstü kapalı oturum yapacağı ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de pazartesi günü vekillerin sorularını yanıtlamak üzere parlamentoya gideceği duyuruldu.

İçişleri bakanından sert müdahale sinyali

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, ülkede devam eden protestolara ilişkin yaptığı açıklamada "Şimdiye kadar müdahale etmekten sakınan güvenlik güçleri, gösterilerin bu şekilde devam etmesi halinde düzeni sağlamak için gerekli adımları atmak zorunda kalacaktır" dedi.