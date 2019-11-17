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Ümit Milli takım Andorra maçı için İspanya'ya gitti

2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Kasım Salı günü Andorra ile deplasmanda karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı, İspanya'ya gitti.

Milliler, Andorra müsabakası için İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla İspanya'nın Barselona kentine hareket etti. Ay-yıldızlı kafile, Barselona'dan kara yolu ile Andorra'ya geçecek.

Elemelerde İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile 3. Grup'ta mücadele eden milliler, yaptığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Vedat İnceefe'nin teknik direktörlüğünü yaptığı ay-yıldızlı takım, grupta 4 puanla 5. sırada yer alıyor.

Andorra-Türkiye karşılaşması, Andorra La Vella'daki Ulusal Stadyum'da TSİ 20.00'de başlayacak.

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