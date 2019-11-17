Yer Isparta! Çocuklarının gözü önünde uzman çavuş ve eşini öldürdü

ISPARTA'da polis olduğu öğrenilen kayınbirader, ablası ile uzman çavuş olan eniştesine yeğenlerinin gözü önünde kurşun yağdırdı.

Korkunç olay, saat 10.30 sıralarında Davran Mahallesi 142. Cadde'de bulunan Selçuklu Sitesi'nde meydana geldi. Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Erkan Öztürk, nöbetten çıkınca sitedeki evine gitti.

Çocukların gözü önünde öldürdü

Öztürk'ün hemen ardından eve eşinin erkek kardeşi geldi. Polis olduğu öğrenilen şahıs, Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk'ü 2 ve 5 yaşlarındaki çocuklarının gözü önünde tabancayla vurarak olay yerinden kaçtı.

Bu arada, Isparta Emniyet Müdürü Metin Altay ve Isparta Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Polis ekiplerinin dairede incelemeleri devam ediyor.