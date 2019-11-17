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Metin Feyzioğlu'ndan Barış Pınarı açıklaması! Türkiye 8 günde imkansızı başardı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatıyla ilgili ''Türkiye 8 günde imkansızı başardı'' ifadesini kullandı.

İstanbul Suriçi Grubu Derneği tarafından gerçekleştirilen "Suriçi Buluşmaları"nda konuşan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, ""TSK 8 gün içerisinde imkansız diye gördüklerin yaptı. Bölgeyi kontrol altına aldı, güvenli bölgeyi kurdu. Aynı 8 günde hem ABD hem de Rusya'yla oturup mutabakat imzaladı." dedi.

İstanbul Suriçi Grubu Derneği tarafından gerçekleştirilen "Suriçi Buluşmaları"nda konuşan Feyzioğlu, Türkiye'nin temel sorunlarının terör, Suriye ve PKK koridoru, ekonomi, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesi olduğunu anlattı.

TSK 8 gün içerisinde imkansız diye gördüklerin yaptı

Feyzioğlu, "TSK 8 gün içerisinde imkansız diye gördüklerini yaptı. Bölgeyi kontrol altına aldı, güvenli bölgeyi kurdu. Aynı 8 günde hem ABD hem de Rusya'yla oturup mutabakat imzaladı." dedi.

Devletler arası dostluk, düşmanlık olmaz

Cenevre'de şu anda Suriye anayasası yazıldığını ifade eden Feyzioğlu, o bölgede emperyalistlerin emellerinden vazgeçmeyeceğini, Suriye ile ortak menfaatlerin konuşulması gerektiğini savunarak, "Devletler arası dostluk, düşmanlık olmaz, devletlerin ve milletlerin milli menfaatleri olur." ifadelerini kullandı.

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