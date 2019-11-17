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Otomobilin yakıt deposundan kaçak bal çıktı

TRABZON'da yabancı plakalı bir aracın yakıt deposundaki gizli bölmede, 100 kilo 650 gram gümrük kaçağı bal ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri tarafından, yabancı plakalı otomobilde şüphe üzerine arama yapıldı. Ekipler, yakıt deposunun içinde farklı bir bölüm olduğunu fark etti. Otomobilde, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmaya çalışıldığı tespit edilen ve yakıt deposunda oluşturulan özel bölmeye saklanan, gümrük kaçağı 100 kilo 650 gram bal ele geçirildi. Ekipler, yakıt deposundan plastik bidonlara aktardıkları bala el koyarken, yabancı uyruklu sürücü hakkında gerekli işlemlerin başladığı belirtildi.

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