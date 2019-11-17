9 aylık hamile kadın uyuşturucu satıcısı çıktı

İSTANBUL Fatih'te 40 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda yakalanan 9 aylık hamile uyuşturucu satıcısı kadın tutuklandı.

Operasyonlarda gözaltına alınan toplam 7 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kadın sokak satıcısı

Fatih Yedikule'de geçen hafta düzenlenen operasyonda, yaklaşık 40 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sırasında bir evde yapılan aramada 9 aylık hamile doğu türkistan uyruklu Nergiza A. sokak satıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Tutuklandı

Operasyonlarda gözaltına alınan toplam 7 kişi, adliyeye sevk edildi. 9 aylık hamile Nergiza A. "Uyuşturucu madde satmak ve sağlamak” suçundan tutuklandı.