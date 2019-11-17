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ABD Başkanı Trump'tan tweet! Cumartesi hastaneye yatmıştı

Cumartesi günü hastanede iki saat geçiren ABD Başkanı Donald Trump, "Fiziksel muayenem başladı. Her şey çok iyi, harika! Gelecek yıl tamamlanacak" mesajı paylaştı.

ABD Başkanı Trump, askeri tıp merkezinde gerçekleşen sağlık kontrolünün ardından bir Twitter mesajı yazdı. Walter Reed Medical Center'daki doktorlara övgüler düzen ABD lideri, "Fiziksel muayenem başladı. Her şey çok iyi, harika! Gelecek yıl tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan açıklama

New York Times gazetesi, Trump'ın askeri tıp merkezinde Cumartesi günü iki saat geçirdiğini ve doktorların ABD liderini kontrol ettiğini bildirmişti. Beyaz Saray ise, kontrolün rutin olduğunu belirtmişti. 73 yaşındaki Trump'ın hastane ziyareti resmi programında yer almıyordu.

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