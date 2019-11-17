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Eski eşini yaraladıktan sonra sevgilisi diye fırında çalışan kişiyi de öldürdü

KÜTAHYA'da boşandığı eşini evinde pompalı tüfekle yaralayan, onun erkek arkadaşı olduğunu iddia ettiği kişiyi de çalıştığı fırında öldüren zanlı "Selam söyle" dedikten sonra kaçtı.

Süleyman D, eski eşi Meryem Ç'nin Fatih Mahallesi'ndeki evine geldi. Aralarında çıkan tartışma sırasında Meryem Ç.'yi pompalı tüfekle vurarak yaralayan Süleyman D., olay yerinden kaçtı. Paşam Sultan Mahallesi'ndeki bir fırına giden zanlı, bu iş yerinde çalışan ve Meryem Ç.'nin erkek arkadaşı olduğunu iddia ettiği Fatih Göre'ye (49) aynı silahla ateş ettikten sonra bir otomobille uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Öldüğü belirlenen Fatih Göre'nin cesedi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Yaralanan Meryem Ç. de aynı hastanede tedavi altına alındı.

"Silah tutukluk yapınca bana ateş edemedi"

Fırındaki işçilerden Ahmet Bişi, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerinde pasa bezi sererken gürültü sesi duyduğunu söyledi. Bunu doğal gaz patlamasından kaynaklandığını düşünerek sesin geldiği yöne geçtiğini belirten Bişi, "Süleyman D. bana silahı doğrulttu. Silah tutukluk yapınca bana ateş edemedi" dedi.

Selam söyle dedikten sonra kaçtı

Başka bir işçi Ahmet Tekin de katil zanlısının, "Selam söyle" dedikten sonra kaçtığını ifade etti. Maktulün kızı Derya Göre ise Süleyman D'nin babasını birçok kez tehdit ettiğini ileri sürdü. Katil zanlısının yakalanması için polis tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

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