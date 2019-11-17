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Nihat Özdemir Şenol Güneş ile görüşüyorum diyerek prim açıklaması yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Bu takımda bugüne kadar hiç kimse para konuşmadı. Ne prim ne para. Bu gençlerle önümüz açık." diyerek önemli açıklamalarda bulundu.

Milli maç için Andorra'ya giden Nihat Özdemir, Milli Takım'ın son durumuna dair ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduklarını dile getiren Özdemir, "Vallahi çok mutluyuz. Türk Milleti mutlu olduğu için mutluyuz. Son maça kalmadan, rahat rahat final biletini aldık. Yenseydik güzel olacaktı ama belki bizim için bu daha hayırlı olabilir. Belki iyi bir kura çekeceğiz. Biliyorsunuz finaller 12 ülkede oynanacak. Almanya, Amsterdam bölgesine düşersek bizim için daha iyi. Taraftar desteği bakımından bu lokasyonlar çok daha avantajlı olabilir. Allah gönlümüze göre veriyor. Kurada da öyle olacağına inanıyorum.” diye konuştu.

Prim mevzusuna açıklık getirdi

Futbolculara prim verildiği söylentileri hakkında da konuşan Nihat Özdemir, Şenol Güneş ile devamlı görüştüklerini ve bu takımda bugüne kadar kimsenin para konuşmadığını belirtti.

nihat özdemir

Özdemir, açıklamasına şu şekilde son verdi;

"Şenol Güneş ile devamlı görüşüyorum. Bu takımda bugüne kadar hiç kimse para konuşmadı. Ne prim ne para. 9 maç oynadık, 10’uncu maça çıkacağız. ‘Kuruş’ lafı bile eden yok. Şenol Hoca da konuyu tamamen bana bırakmış durumda."

"Hiç kimse o formayı para için terletmiyor. Onun için bu jenerasyon çok önemli. Bu gençlerle önümüz açık. Tarihi başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum." 

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