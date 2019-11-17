Beşiktaş'ta havalandırma boşluğuna düşen işadamı feci şekilde can verdi

BEŞİKTAŞ'ta danışmanlık şirketinin sahibi havalandırma boşluğunda bastığı camın kırılması sonucu 4. kattan düşerek feci şekilde can verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri boşlukta sıkışan kişiyi ise yaralı olarak kurtardı. Barbaros bulvarı üzerindeki bina danışmanlık şirketi olan Mertol Tepecik, 4. kattaki havalandırma boşluğuna girdi.

Bastığı cam kırıldı

Burada boşluğu kapatan cama basan Tepecik, camın kırılması sonucu metrelerce yükseklikten düştü.

Kurtarılamadı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri boşlukta sıkışan kişiyi yaralı olarak kurtardı. Ancak hastaneye kaldırılan işadamı hayatını kaybetti.