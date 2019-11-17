HABER /  YEREL

Beşiktaş'ta havalandırma boşluğuna düşen işadamı feci şekilde can verdi

BEŞİKTAŞ'ta danışmanlık şirketinin sahibi havalandırma boşluğunda bastığı camın kırılması sonucu 4. kattan düşerek feci şekilde can verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri boşlukta sıkışan kişiyi ise yaralı olarak kurtardı. Barbaros bulvarı üzerindeki bina danışmanlık şirketi olan Mertol Tepecik, 4. kattaki havalandırma boşluğuna girdi. 

Bastığı cam kırıldı

Burada boşluğu kapatan cama basan Tepecik, camın kırılması sonucu metrelerce yükseklikten düştü.

Kurtarılamadı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri boşlukta sıkışan kişiyi yaralı olarak kurtardı. Ancak hastaneye kaldırılan işadamı hayatını kaybetti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! 10 bin çalışana müjdeli haber Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Anıtkabir'de slogan atanlara küfreden iş adamı hakkında karar verildi
Kapalıçarşı'daki 9 metrekarelik dükkana 12 milyon lira değer biçildi
Yer Isparta! Çocuklarının gözü önünde uzman çavuş ve eşini öldürdü
Metin Feyzioğlu'ndan Barış Pınarı açıklaması! Türkiye 8 günde imkansızı başardı
Yeşiller Partisi'nden kriz çıkaracak 'Türkiye'ye yaptırım' önergesi
ABD'li generalden çarpıcı çıkış: İncirlik'teki nükleer bombalar taşınmalı
ÖNCEKİ HABERLER
Emre Belözoğlu'ndan sevindiren haber geldi Malatyaspor maçına yetişiyor
MSB: 18 sivili katleden terörist, MİT’in operasyonu ile yakalandı
ABD Başkanı Trump'tan tweet! Cumartesi hastaneye yatmıştı
Nihat Özdemir Şenol Güneş ile görüşüyorum diyerek prim açıklaması yaptı
Eski eşini yaraladıktan sonra sevgilisi diye fırında çalışan kişiyi de öldürdü
Bir Zamanlar Çukurova yıldızı Uğur Güneş'in sevgilisi Reyhan Cansu bakın kim çıktı
Yorumlar