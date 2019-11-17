Emre Belözoğlu'ndan sevindiren haber geldi Malatyaspor maçına yetişiyor

Andorra maçının kadrosundan çıkarılan ve Samandıra'da takımla çalışan Emre Belözoğlu'nun, BTC Türk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sahada olacağı öğrenildi.

Sakatlığı nedeniyle son Kasımpaşa maçında forma giyemeyen ve eksikliği oldukça hissedilen Emre Belözoğlu, ilk 11'e geri dönüyor.

Millilerimizin Avrupa Futbol Şampiyonasına katılmasıyla birlikte teknik direktör Şenol Güneş'in kadrodan çıkardığı futbolcular arasında olan Emre, Samandıra'da sarı lacivertli takımla çalışmalarını sürdürüyor.

Oynamasında sorun yok

Emre Belözoğlu'nun hazır olduğu görülürken, sağlık ekibi de Kaptan'ın oynamasında sorun olmadığı yönünde rapor verdi.

Deneyimli orta saha için rutin çalışmaların yanı sıra özel bir program uygulanacağı da öğrenildi. Emre Belözoğlu’nun kritik Malatya deplasmanında sahada yer alması bekleniyor.