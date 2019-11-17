Kocaeli’de kayıp gencin cansız bedeni denizde bulundu

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesi sahilinde önceki gün öğle saatlerinde kaybolan şahsın cansız bedeni, deniz dibinden jandarma dalgıç ekiplerince çıkarıldı.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalar bölgesinde kaybolan ve önceki gün öğlen saatlerinden beri aranan epilepsi hastası Müslüm Hızal'ın (30), piknik yaptıkları bölgeye yakın bir noktada, cansız bedenine ulaşıldı.

Bölgedeki ormanlık alanda yapılan arama çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine ekipler, çalışmalarını denizde yoğunlaştırdı. İhbarı üzerine gelen dalgıçların kayalık alanın alt kısmında yaptığı çalışmalarda Müslüm Hızal ölü bulundu.

Müslüm Hızal'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Hızal'ın denize düştüğü, akıntı ile kayalıkların altına sürüklendiği tahmin ediliyor.