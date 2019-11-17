HABER /  YEREL

Kocaeli’de kayıp gencin cansız bedeni denizde bulundu

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesi sahilinde önceki gün öğle saatlerinde kaybolan şahsın cansız bedeni, deniz dibinden jandarma dalgıç ekiplerince çıkarıldı.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalar bölgesinde kaybolan ve önceki gün öğlen saatlerinden beri aranan epilepsi hastası Müslüm Hızal'ın (30), piknik yaptıkları bölgeye yakın bir noktada, cansız bedenine ulaşıldı.

Bölgedeki ormanlık alanda yapılan arama çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine ekipler, çalışmalarını denizde yoğunlaştırdı. İhbarı üzerine gelen dalgıçların kayalık alanın alt kısmında yaptığı çalışmalarda Müslüm Hızal ölü bulundu.

Müslüm Hızal'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Hızal'ın denize düştüğü, akıntı ile kayalıkların altına sürüklendiği tahmin ediliyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Mustafa Şentop: Türkiye yeni dünya düzeninin kurucularından birisi olacak
MSB: PKK/YPG en az 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktı
Almanya'dan FETÖ'ye skandal destek Tam 19 milyon 500 bin euro
Türkiye'den Güney Kıbrıs'taki bayrak skandalına sert tepki
Anıtkabir'de slogan atanlara küfreden iş adamı hakkında karar verildi
Kapalıçarşı'daki 9 metrekarelik dükkana 12 milyon lira değer biçildi
ÖNCEKİ HABERLER
Orta kulak iltihabı belirtileri çocuklarda daha farklı! Çocuklarda kulak ağrısına ne iyi gelir
Andorra Türkiye maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Beşiktaş'ta havalandırma boşluğuna düşen işadamı feci şekilde can verdi
Emre Belözoğlu'ndan sevindiren haber geldi Malatyaspor maçına yetişiyor
MSB: 18 sivili katleden terörist, MİT’in operasyonu ile yakalandı
80 yaşındaki eşiyle mutluydu! Meltem Miraloğlu'ndan apar topar boşanma kararı
Yorumlar