Orta kulak iltihabı belirtileri çocuklarda daha farklı! Çocuklarda kulak ağrısına ne iyi gelir

Orta kulak iltihabına bağlı olarak görülen en önemli belirti kulakta ağrıdır. Diğer önemli semptomlar ise orta kulakta kızarıklık ve şişlik oluşumudur. Yetişkinlerde ve çocuklarda orta kulak iltihabı belirtileri farklı olabilir.

Bazı durumlarda ise işitme kaybı gelişebilir ya da kulak zarı delinebilir. Kulak zarı delinirse içerideki iltihap dışarı akar. Rahatsızlık herhangi bir belirti vermeden sinsi bir şekilde seyredebilir. Hastada hiçbir komplikasyon gözlenmeden aylar hatta yıllarca sürebilir. Her dört çocuktan birinin 10 yaşına gelinceye kadar en az bir defa orta kulak enfeksiyonu geçirdiği bilinmektedir.



Orta kulak iltihabının belirtileri yetişkinlerde nelerdir?

Orta kulak iltihabının belirtileri arasında en sık rastlanılanı şüphesiz, kulak ağrısıdır. Özellikle akut dönemde şiddetli kulak ağrıları sıktır. Bu ağrılar, hastayı uykudan uyandıracak şiddette olabilir. Ağrıyla sıklıkla ateş ve işitme azlığı eşlik eder. Bakterilerin sebep olduğu iltihaba bağlı olarak hastanın kulak zarı şişip gerilir ve bu da ağrının şiddetini arttırır. Orta kulakta şiddetli sıvı birikimi olduğunda hastanın kulak zarı delinebilir ve kulaktan kanlı iltihap akabilir. Bu durumda gerilemenin ortadan kalkması sonucu ağrı kaybolur. Bu aşamada kulak akıntısı en belirgin semptomdur. Orta kulak iltihabı belirtileri hızlı bir şekilde gelişir ve birkaç gün içinde düzelir. Bu durum, akut orta kulak iltihabı olarak bilinir. Başlıca belirtiler şunları içerir:

Kulak ağrısı

Yüksek ateş

Halsizlik

Kendini hasta hissetme

Baş dönmesi

Denge sorunları

İşitmede hafif azalma: Orta kulak sıvı ile dolduğunda, işitme kaybı tutkal kulak ya da efüzyonlu otitis media olarak da bilinen durumun bir işareti olabilir.

Bazı durumlarda, kulak zarı delinebilir ve orta kulaktaki sıvı boşalır. Kulak zarında gerginliğe neden olarak ağrı yapan sıvı boşalınca ağrı kaybolur.

Kulak akıntısı: Kulak zarının delinmesi durumunda görülür.









Küçük çocuklarda orta kulak iltihabı belirtileri

Bebekler ya da küçük çocuklar yeterli derecede iletişim kuramadıklarından rahatsızlıklarının kaynağını söyleyemezler. Bu nedenle onlarda görülen bazı işaretler ipucu olabilir. Küçük bir bebeğin kulak enfeksiyonu geçirdiğine dair işaretler şunları içerir:

Huzursuzluk

Zayıf beslenme

Öksürük

Burun akıntısı

İshal

Hafif yükseklikteki seslere tepki vermeme veya dikkatsizlik gibi işitme azlığı ile ilgili belirtiler

Denge ile ilgili sıkıntı yaşama



Orta kulak iltihabı tedavisi nasıl yapılır?

Çoğu kulak enfeksiyonu 3 ila 5 gün içinde iyileşir ve özel bir tedaviye gereksinim duyulmaz. Gerekirse, ağrıyı azaltmak ve ateşi düşürmek için ateş düşürücü ilaçlar kullanılır. Şiddetli orta kulak iltihabının tedavisi bir uzman tarafından kulağın iç kısmındaki iltihabın temizlenmesi ile yapılır. Bunun yanında, burun ve östaki borusunun açılması için hastaya çeşitli ilaçlar verilir. Bu ilaçların başında spreyler ve antibiyotikler gelir.

Orta kulak iltihabı nasıl geçer evde neler yapabilirsiniz?

Doktorun önerdiği ilaçları kullanırken iyileşme sürecini hızlandırmak için evde bir takım önlemlere de başvurulabilir. Orta kulak iltihabı nasıl iyileşir sorusunun cevabı aşağıda sıralanmıştır. Kulağa bir şey damlatmadan önce kulak zarında delik olmadığından kesinlikle emin olmak gerekir. Aksi halde yarardan çok zarar görülmesi muhtemeldir. Evde yapılabilecek uygulamalardan bazıları şunlardır: