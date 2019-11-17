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Edirne'de kahvehaneye silahlı saldırı: 11 yaralı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Otomobille gelerek rastgele ateş açan 4 zanlı gözaltına alınırken saldırıda 11 kişi yaralandı.

EDİRNE'de kahvehanenin önünde oturanlara bir grup tarafından rastgele ateş açılması sonucu 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçesine bağlı Çöpköy Mahallesi'nde bir kahvehanenin önünde oturan gruba otomobille gelen 4 şüpheli tarafından tüfekle ateş açıldı.

Saldırıda yaralanan 11 kişi ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince ateş açan gruptaki E.D, C,D, B.B. ve H.T. gözaltına alındı.

Çöpköy Mahallesi Muhtarı Mustafa Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, şüphelilerin kahvehanede oturan kişilerin üzerine gelişi güzel ateş açtığını belirtti.

Silah seslerini duyması üzerine hemen olay yerine geldiğini anlatan Arslan, "Oğlum kahvehaneyi işletiyordu. Ben de silah seslerini duyar duymaz koştum oraya. Çevrede yaralılar vardı. Sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdik. Şüpheliler araçla kaçmıştı. Yaralılar hafif. Topluma ait bir yer, araçtan indikleri gibi şahıs ayrımı yapmadan pompalıyla ateş etmişler." diye konuştu.

Mahalle sakinleri, olayın dün gece Sultanşah köyündeki düğün çıkışı iki genç arasındaki kavgayla bağlantılı olduğunu öne sürdü.

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