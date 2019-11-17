Banker Bilo filmi Tekirdağ'da gerçek oldu

Türkiye üzerinden Avrupa’ya gitmek isteyen 6 mülteci, insan kaçakçıları tarafından Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bırakıldı.

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesi Hanoğlu Mahallesi’nde, öğle saatlerinde, meydana gelen olayda; vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma güçleri, burada yurda yasa dışı yollarla giren Pakistan uyruklu 6 kişilik göçmen grubunun olduğunu tespit etti.

Alınan bilgiye göre; yaya olarak ilerleyen grubu durdurarak yakalayan jandarma ekipleri, kimlik tespitleri için karakola götürdü.

Kimlik tespitleri tamamlanan Pakistanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kayı’daki İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kendilerini Avrupa ülkelerinde sanan mültecilerin Muratlı’nın Hanoğlu Mahallesi civarına kimler tarafından bırakıldıkları ise araştırılıyor.