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Andorra Türkiye maçı golleri ve geniş özeti

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu’ndaki son maçında deplasmanda karşılaştığı Andorra’yı Enes Ünal’ın golleriyle 2-0 mağlup etti ve İzlanda maçı sonrası finallere katılmayı garantilediği eleme grubunu ikinci sırada tamamladı.

Ayrıntılar geliyor...

Andorra: 0 - 2 :Türkiye

21' GOOOOLLL!!!! Andorra kalecisi Josep Gomes, Enes Ünal'ı ceza sahası içinde müdahalesiyle yerde bıraktı ve penaltıya sebebiyet verdi. Penaltı atışı için topun başına geçen Enes Ünal kaleciyi ters köşeye yatırarak topu ağlarla buluşturdu. Ay-yıldızlı takımımız Enes Ünal'ın penaltı golüyle skoru 2-0'a taşıdı.

17' GOOOOLLL!!!! Sol kanattan gelişen atakta Ozan Tufan'ın kısa pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Ömer Bayram kaleye şutunu gönderdi. Kaleci Josep Gomes bu topu çelmek istedi ancak kısa düşen bu topu takip eden Enes Ünal altıpas önünden vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Ay-yıldızlı takımımız Enes Ünal'ın golüyle skoru 1-0'a taşıdı.

Stat: Ulusal Stadyum
Hakem: Ivan Kruzliak (Slovakya)

Andorra: Gomes, Cristian Martinez, Vales, Rebes, Ildefons Lima, Clemente, Alaez, San Nicolas, Alex Martinez, Cervos, Llovera

Türkiye: Uğurcan, Ozan, Merih, Kaan, Ömer, Nazım, Ozan, Yusuf, Hakan, Ahmed, Enes

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