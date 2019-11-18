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Bursa'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden alınan son verilere göre Bursa'da saat 02:23'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Osmangazi ilçesinde meydana gelen deprem yerin 8.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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