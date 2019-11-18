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ABD'den 30 milyar dolar tasarruf için sürpriz karar!

ABD Hava Kuvvetleri, önümüzdeki 5 yıl içinde 8 savaş uçağını erken emekli etmeyi hedefliyor. ABD, filosunda yapacağı bu revizyonla 30 milyar dolar tasarruf etmeyi planlıyor.


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ABD'den 30 milyar dolar tasarruf için kritik karar!
ABD Hava Kuvvetleri, önümüzdeki 5 yıl içinde 8 savaş uçağını erken emekli etmeyi hedefliyor. ABD, filosunda yapacağı bu revizyonla 30 milyar dolar tasarruf etmeyi planlıyor.

ABD Hava Kuvvetleri, havadan istihbarat/gözetim/keşif yapmaya yönelik kullanılan komuta kontrol filosunda revizyona gitmeye hazırlanıyor.

ABD Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı David Goldfein, mevcut Hava Kuvvetleri harcamalarına yönelik yaptığı açıklamada eski uçaklardan birkaçının erken emekli edilmesiyle 30 milyar dolarlık tasarruf sağlanacağını ifade etmişti.

The National İnterest sitesinde yer alan habere göre; Kasım ayında, Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden Todd Harrison, önümüzdeki beş yıl içinde erken emekli edilmesi hedeflenen sekiz eski uçak tipini listeleyen bir rapor yayınladı. Raporda 707 tabanlı RC-135 keşif uçakları, E-3 Sentry erken uyarı uçakları ve E-8 JSTAR savaş alanı gözetleme ve komuta uçakları yer aldı.

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