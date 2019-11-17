Ihlamur Kasrı'ndaki bebek mevlidi ortalığı karıştırdı

Ihlamur Kasrı'nda ihtişamlı bebek mevlidi sosyal medyayı karıştırdı. Bir bakanlıkta müşavir olduğu belirtilen bir babanın kızı için düzenlenen mevlitte minik bebeğe bir de tek taş pırlanta yüzük takıldı.

İSTANBUL'un tarihi mekanlarından Ihlamur Kasrı'nda düzenlenen bebek mevlidi sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Muhafazakar kesimin yakından tanıdığı sosyal medya fenomeni Büşra Nur Çalar'ın kızı Berra için düzenlenen mevlit sosyal medyada paylaşıldı. Ihlamur Kasrı'nda düzenlenen mevlit için oldukça ihtişamlı bir organizasyon düzenlendiği görülüyor.

İsraf vurgusu

Büşra Nur Çalar'ın sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler sonrası sosyal medyada tartışmalarda israf vurgusu yapılıyor. Daha önce bebeği Berra Aksa için hazırladığı bebek odası ile de çok konuşulmuştu.

Büşra Nur Çalar kimdir?

Büşra Nur Çalar, 1994 yılında İzmir'de doğdu. 25 yaşındadır. İnstagram fenomeni ve girişimci olan Büşra Nur'un babası Sivas'lıdır. 2017 yılında Mavi Marmara gemisi şehitlerinden olan Uğur Söylemez'in oğlu Ahmet Emin Söylemez ile evlendi. Hem çektiği videolar hem işaret dili videolarıyla fenomen haline gelen Büşra Nur, Suriye, Ürdün ve Lübnan'da da yaşadı. Turizm Otel işletme mezunudur. Büşra Nur aynı zamanda Hint kınacısı olarak da tanınmaktadır.

Sosyal medyada İzmir Henna adlı bir sayfa açmış ardından bu ismin patentini almıştır