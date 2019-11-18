Radamel Falcao semt pazarında alışveriş yaptı

Sakatlığı nedeniyle 7 maç kaçıran Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao semt pazarında göründü.

Galatasaray’da sakatlığı süren Radamel Falcao, İspanya’daki tedavisinin ardından İstanbul’a döndü.

Aşil tendonundaki ağrı nedeniyle İspanya’da tedavi gören Kolombiyalı, salı gününe kadar tedavisine kulübün sağlık merkezinde devam edecek.

Daha sonra yeniden İspanya’ya giderek bir hafta burada kalacak olan Falcao’nun tedavisinin son aşaması kulüpte gerçekleştirilecek.

Pazarda alışveriş yaptı

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig’de 5, Şampiyonlar Ligi’nde 2 maç kaçıran Kolombiyalı futbolcu, bir semt pazarında alışveriş yaparken göründü.