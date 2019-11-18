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İstanbul Valiliği'nde Sabiha Gökçen açıklaması! Normale döndü

İstanbul Valiliği, yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, bir süredir yapılamayan seferlerin normale döndüğünü bildirdi.

Valiliğin, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Havalimanı Nöbetçi Meydan Müdürlüğünden alınan bilgiye yer verildi.

Valilikten yapılan ilk açıklamada, “Saat 05.59 sularında yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda inişler halen yapılamamaktadır. Ancak, uçak seferlerinin kalkışları başlamıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Valiliğin, Twitter hesabından yapılan 2. açıklamada ise “Saat 06.39’da yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na yapılamayan seferler normale dönmüştür.” denildi. 

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