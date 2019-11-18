Türkiye'nin EURO 2020'deki muhtemel rakipleri belli oldu

EURO 2020 eleme grubu son hafta maçında Andorra'ya konuk olan Milli Takım, Enes Ünal'ın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve kura çekimini beklemeye başladı.

EURO 2020'yi garantileyen A Milli Futbol Takımı, H Grubu son maçında Andorra'ya konuk oldu. Deplasmanda 2-0 kazanan Milliler, Fransa'nın ardından grubu ikinci sırada tamamladı turnuvaya doğrudan katılım hakkı elde etti. Grup üçüncüsü İzlanda ise play-off oynama hakkı kazandı.

Kalemizde 3 gol gördük

H Grubu'nda 10 maçta 7 galibiyet 1 mağlubiyet alan Milli Takım, rakip fileleri 18 kez havalandırırken, kalesinde sadece 3 gol gördü.





İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri

Grubu 2. sırada tamamlayan A Milli Takım, Euro 2020 kura çekiminde 3. torbada yer alacak. Türkiye'nin muhtemel rakipleri arasında İngiltere, Almanya, İspanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Finlandiya, Hollanda, Polonya, Rusya, İsveç, Ukrayna ve Portekiz yer alıyor.





Türkiye neden 3.torbada

Formata göre, ikinci torbada en iyi puana sahip olan iki grup 2.’si bulunacak. Milli Takım, en iyi puanlı ikinciler arasında yer almadığı için kura çekiminde 3. torbada yer alacak.

Kura çekimi ne zaman?

EURO 2020, 12 Haziran - 12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Grup aşaması 12 farklı şehirde oynanacak. 24 takım, 4'erli 6 gruba ayrılacak. Kura çekimi 30 Kasım saat 20.00'de yapılacak. Her grupta maçlar 2 ayrı şehirde oynanacak.

Ev sahipleri belli;

A Grubu, Roma ve Bakü.

B Grubu, Saint Petersburg ve Kopenhag

C Grubu, Amsterdam ve Bükreş.

D Grubu, Londra ve Glasgow

E Grubu, Bilbao ve Dublin

F Grubu, Münih ve Budapeşte.



Açılış maçı Roma'da

Turnuvanın açılış maçı Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. İlk turda gruplarını ilk iki sırada bitirecek takımlar tur atlayacak. En iyi 4 grup 3.'sü de son 16 turuna yükselecek.

Final İngiltere'de

Turnuva, tek maç eleme usulüyle oynanacak. Çeyrek finaller; Roma, Bakü, Saint Petersburg ve Münih'te. Bu turdan sonra EURO 2020 İngiltere'ye taşınacak. Yarı finaller ve finalin ev sahibi, Londra'daki 90 bin kişilik Wembley Stadı.