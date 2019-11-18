İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli hepsi iptal edildi

İstanbul Şehir Hatları vapur seferleri yoğun sis nedeniyle iptal edildi.

Bu arada, sis dolayısıyla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bir süre aksayan seferler, ilerleyen saatlerde normale dönmüştü.

Şehir hatları seferlerine sis engeli

İstanbul Şehir Hatları vapur seferleri de yoğun sis nedeniyle iptal edildi.

Açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Yoğun sis nedeniyle boğazdaki tüm seferlerimiz yapılamamaktadır. Merkezi hatlarımızda seferlerimiz devam etmektedir." denildi.

Hangi seferler iptal?

Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, Boğaz genelindeki yoğun sis sebebiyle Eminönü-Üsküdar, Üsküdar-Eyüp, İstinye-Çubuklu Arabalı, Boğazdan Geliş/Boğaza Gidiş, Anadolukavağı-Üsküdar, Rumelikavağı-Eminönü, Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Çengelköy-İstinye, Küçüksu-İstinye ve Üsküdar-Ortaköy vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Twitter'den yapılan açıklamada diğer Eminönü-Kadıköy, Kadıköy-Karaköy, Üsküdar-Eminönü, Beşiktaş-Kadıköy, Eminönü-Kadıköy-Adalar seferlerinin tarifeli şekilde devam ettiği belirtildi.