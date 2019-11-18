Rusya'dan İdlib'e saldırı: 9 ölü

Rus savaş uçakları, İdlib'e hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 9 sivil hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.
8 yıldır savaşın bitmediği Suriye'de bu kez de sivillerin olduğu bölgelere hava saldırısı düzenleniyor.
4 köye hava saldırısı
Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Serakib ilçesinde, Ureynibe, Fattire, Bsakla ve Mellace köylerine hava saldırıları düzenledi.
9 ölü, 10 yaralı
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Rusya'nın sabah saatlerindeki saldırılarında, Serakib'de 4 ve Mellace köyünde 5 toplam 9 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.