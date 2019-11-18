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Dolarda Erdoğan-Trump zirvesi etkisi! Yeni haftaya 5.75 seviyesinde başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi sonrası genel olarak yatay seyir izleyen dolar/TL yeni haftaya 5.75 seviyesinde başladı.

Piyasada yakından izlenen Erdoğan-Trump görüşmesine yönelik olarak analistler görüşmelerin dostane bir ortamda geçtiğini ve genel çerçevede olumlu olduğunu ancak S-400, yaptırımlar, Halkbank gibi konularda net mesajların verilmemesi nedeniyle görüşmelerin piyasada ilk etapta nötr bir etki yarattığını belirtiyor. Bu çerçevede piyasalar bu ana konularda ABD tarafından atılacak adımları izleyecek.

Dolarda son durum

PPK toplantısı

Piyasalarda yönü değiştirecek önemli bir haber akışının olmaması halinde, Aralık PPK toplantısında faiz indirimi yapılması beklentisiyle TL’de baskının sürmesi ve dolar/TL’nin bir süredir yerleştiği 5.70-5.80 bant hareketini koruması bekleniyor.

Yaptırım tasarısı askıda

Son olarak ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nin Cumhuriyetçi Partili başkanı Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemleri almasıyla ilgili görüşmelerin olduğu bu dönemde gerilimi azaltmak adına yaptırımları düzenleyecek yasanın şimdilik milletvekillerince kabul edilmemesini istedi.

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