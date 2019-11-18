MEB ara tatil etkinlik listesi hangi ilde ne var?

MEB ara tatil etkinlik listesini açıkladı. 81 ilde öğrenciler için çeşitli etkinlikler oluşturan MEB, il ili etkinlik listesini aratatil.meb.gov.tr internet adresinden erişime açtı. Siz de MEB'in internet sayfasına girerek kendi ilinizdeki ara tatil etkinlik listesine ulaşabilirsiniz.

Bu yıl ilk kez uygulanan ara tatilde öğrenciler dinlenmenin yanı sıra çeşitli etkinliklere de katılsınlar diye Milli Eğitim Bakanlığı-MEB il ili etkinlik programı yayınladı. MEB'in aratatil.meb.gov.tr internet adresinden erişime açtığı ara tatil etkinlik programında 16 ana başlık var. Etkinliklerde 'gezi', 'sağlık, doğa ve çevre', 'bilgi ve teknoloji', 'iletişim', 'okuryazarlık' ve 'sanatsal faaliyetler' gibi alanlar var. MEB ara tatil etkinlik programına ulaşmak istiyorsanız bilgisayarınızın arama çubuğuna aratatil.meb.gov.tr yazmalısınız. Karşınıza çıkan Türkiye haritası üzerinde kendi ilinizi tıklayarak etkinlik programına ulaşabilirsiniz.

Yaklaşık 18 milyon öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini yapmaya başladı. 18-22 Kasım'da yapacak. Ara tatilde öğrenciler için pek çok faydalı etkinlik de MEB tarafından planlandı. Öğrencilere bu süreyi, verimli geçirmeleri amacıyla 81 ilde etkinlikler düzenlenecek.

Öğrenci ve velilerin illerde yapılacak etkinliklerin bilgisine ulaşabilmeleri amacıyla "aratatil.meb.gov.tr" sitesi hazırlandı. Veliler, ilde 5 gün boyunca yapılacak ara tatil etkinliklerini görebilecek.

Öğretmenler için de programlar var

MEB, 18-22 Kasım'da yapılacak ilk ara tatil döneminde öğretmenler için de sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel aktivitelerin yer aldığı mesleki çalışma programı hazırladı. Programda, öğretmenlerin, öğrenci ve velilerle katılabileceği sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlere yer verildi.

Bu çerçevede ara tatilde öğretmenlere yönelik konser, opera, halk oyunları, resim ve heykel sergileri gibi etkinlikler yapılacak. Ayrıca, voleybol, basketbol, masa tenisi, futbol gibi spor müsabakaları ile şiir, hikaye, kompozisyon yarışmaları düzenlenecek.

Programa göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 18 Kasım'da, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden canlı yayınla öğretmenlere seslenecek. Aynı gün öğretmenler, eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline kadar geçen su¨rede yapılan eğitim öğretim faaliyetleri ile 2023 Eğitim Vizyonu kapsamındaki çalışmaları değerlendirecek.

Ayrıca, öğretmenler, yazılım geliştirme ve zeka oyunları uygulamaları, müze, masal anlatıcılığı, halk oyunları, Türkçenin kullanımı ve diksiyon, kariyer rehberliği, okulda ilk yardım, öğrencilere çevre bilinci kazandırma, robotik ve kodlama, teknoloji ve madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi gibi konularda mesleki çalışma faaliyetlerinde bulunacak.