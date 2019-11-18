Leyla Kenter kimdir Yıldız Kenter'in kızı kaç yaşında?

Duayen isim Yıldız Kenter 91 yaşında akciğer rahatsızlığı nedeniyle öldü. Ölümü ile yasa boğan usta oyuncu Yıldız Kenter'in başarılarla dolu hayatı da merak konusu oldu. Peki Yıldız Kenter'in Nihat Akçan ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla Kenter kimdir, yaşıyor mu, şu an kaç yaşında?

Sayısız başarılara imza atan Devlet Sanatçısı ünvanına sahip usta oyuncu Yıldız Kenter 17 Kasım Pazar günü saat 19.00'da öldü. 91 yaşında hayata gözlerini yuman Yıldız Kenter'in ölüm sebebi ise akciğer rahatsızlığı. Peki tiyatroya yıllarını veren birçok kişiye yol gösteren Yıldız Kenter kimdir, kaç kere evlendi, eşleri kimdir?

37 yıl sahne hocalığı yapmış Yıldız Kenter 2 kez evlilik yaptı. Yıldız Kenter, 1951 yılında Nesrin Sipahi’nin kardeşi Nihat Akçan’la evlendi.

Yıldız Kenter’in ilk evliliğinden 29 Mart 1952 tarihinde Leyla adında bir kızı oldu. Yıldız Kenter ikinci evliliğini ise 1965 yılında Tiyatrocu Şükran Güngör ile yaptı.

Leyla Kenter kimdir: Yıldız Kenter ve Nihat Akçan'ın kızı olan Leyla Kenter 1952 yılında İstanbul'da doğdu. Gençlik yıllarında annesiyle birlikte birkaç filmde yer alan Kenter, dönemin siyasi baskılarından dolayı yurt dışına yerleşmiştir. Bir dönem Kenya'da yaşayan Leyla Kenter, Cambridge’de iki fakülte bitirmiştir. Kansere yakalanan Leyla Kenter bir ameliyat geçirmiş ancak şu anki sağlık durumu hakkında bir bilgi yok. Leyla Kenter, bir büyükelçi ile evlidir. Leyla Kenter'in soyadı evlendikten sonra Tepedelen olarak değişmiştir.

Oynadığı filmler: Başlık Parası (Nazlı) 1973 Fatma Bacı (Ayşe) 1972 Vahşi Çiçek (Sema) 1971 Anneler Ve Kızları (Iraz)

Yıldız Kenter kimdir: Müşfik Kenter ve Güner Laker'in kardeşi olan Yıldız Kenter aslen İstanbullu ve 1928 yılında dünyaya geldi. Asıl adı Ayşe Yıldız olan Yıldız Kenter'in annesi İngiliz babası ile Türk bir diplomattı.

Annesi İngiliz Olga Cynthia Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını aldıktan sonra adı Nadide Kenter olarak değişmiştir ve babası Türk diplomatı Ahmet Naci Kenter'dir.

Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bölümünü sınıf atlayarak bitirdi. On bir yıl Ankara Devlet Tiyatrosunda çalıştı. "Rockefeller" bursu kazanarak, American Theatre Wing, Neighbourhood Play House ve Actor’s Studio’da oyunculuk ve oyunculuk öğretiminde yeni teknikler üzerine çalışmalar yaptı. Ankara Devlet Konservatuvarı'na hoca olarak atandı.

1959'da Devlet Tiyatrosu’ndan ayrıldı. Muhsin Ertuğrul ile bir yıl çalıştı. Kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile Kent Oyuncuları Topluluğunu kurdu. Daha sonraki yıllarda sürekli olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta "Değişen Eğitim Metotları" ve "Oyunculuk Metotları" üzerine çalışmalar yaptı.

1962’de tiyatro hizmetlerinden ötürü “Yılın Kadını” seçildi. 1968’de İstanbul’da Kenter Tiyatrosunun binasının inşaatını tamamladı. Sinema oyuncusu olarak üç kez “Altın Portakal” ödülüne layık görüldü. Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, Danimarka, Kanada, Yugoslavya ve Kıbrıs’ta İngilizce ve Türkçe oyunlar sergiledi.

100’ün üstünde oyun oynadı. 100’e yakın oyun sergiledi. Shakespeare, Çehov, Brecht, Inoesco, Pinter, Albee, Tennessee Williams, Alan Ayckbourn, Arthur Miller, Brian Freil, Neil Simon, Athol Fugard, Sergey Kokovkin gibi pek çok yazarların yanı sıra Melih Cevdet Anday, Necati Cumalı, Güner Sümer, Adalet Ağaoğlu, Zeki Özturanlı, Güngör Dilmen, Muzaffer İzgü gibi pek çok Türk yazarının oyunlarını da sahneye koydu, oynadı.

1984'te Roma’daki İtalyan Kültür Birliğince “Adalaide Ristori” ödülüne layık görüldü. Profesör Yıldız Kenter, 37 yıldır sahne hocalığı yaptı.

1989 yılında, Korsika - Bastia Film Festivalinde “Hanım” filmindeki rolüyle “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü aldı.

1991 yılında tiyatro sanatına hizmetlerinden ötürü Uluslararası Lions Kulübünün “The Melvin Jones” ile ödüllendirildi. İki kez Ulvi Uraz “En İyi Kadın Oyuncu”, üç kez de aynı dalda Avni Dilligil ödülüne laik görüldü.

1994'te “Konken Partisi” oyunundaki Fonsla rolü ile “Olağanüstü Yorum” ödülünü aldı. Finlandiya Dünya Kadın Kuruluşu tarafından yüzyılın en başarılı yüz kadınından biri olarak onurlandırıldı. 1995'te Kültür Bakanlığınca, tiyatro sanatına katkılarından ötürü “Onur” ödülüne layık gördü. Profesör Kenter’e aynı yıl tiyatro sanatına katkılarından dolayı “Mevlana Kardeşlik ve Barış Ödülü” verildi.

1996’da Magazin Gazetecileri Derneği tarafından Ramiz ile Jülide’deki Jülide rolü için “En İyi Kadın Oyuncu” ödülü verildi. 19 Mayıs 1997'de Uluslararası İstanbul Festivali tarafından ömür boyu Tiyatro Sanatına katkısından dolayı verilen onur ödülü Yıldız Kenter’e Dame Diana Rigg tarafından takdim edildi.

1998’de Ankara Sanat Kurumu “Yılın Kadın Sanatçısı” ödülü, 1998 Muhsin Ertuğrul yaşam boyu tiyatro sanatına katkılarından dolayı onur ödülü, 1998 Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat Ödülü, “Martı” adlı oyunda Madam Arcadina rolüyle 1999, Afife Tiyatro Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu ödülü .