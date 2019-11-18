Çocuklara şiddet uygulayan Darülaceze çalışanlarına ödül gibi ceza

OKMEYDANI Darülaceze Başkanlığı'nda kalan küçük çocuklara hastabakıcıların uyguladığı şiddete soruşturma başlatıldı.

Hastane doktorunun ortaya çıkardığı olayda 0-6 yaş arasındaki 7 çocuğun farklı yurtlara gönderildiği, çocuklara şiddet uygulayan personelin ise sadece kınama ve ücret kesme cezası aldığı belirtildi.

Sorumlu idarecilere cezai işlem uygulanmadı

Kimsesizlere barınma ve bakım hizmeti sunmak amacıyla 1895 yılında kurulan Okmeydanı Darülaceze Başkanlığı'nda kalan 7 çocuğa hasta bakıcılar tarafından şiddet uygulandı. Okmeydanı Darülaceze Başkanlığı’nın başlattığı soruşturmada çocuklardan sorumlu hiçbir idareciye cezai işlem uygulanmazken sadece hastabakıcı ve memurların ceza aldığı belirtildi.