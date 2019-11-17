Yıldız Kenter'in ölümü sanat camiasını yasa boğdu
Usta oyuncu Yıldız Kenter, tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefat haberini alan sevenleri sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.
DEMET AKBAĞ: Canım hocam, ustam, Türk tiyatrosuna ve bizlere verdiğin emek için binlerce teşekkür. Adın gibi yıldızlar içinde uyu. Sonsuz saygı, sevgiyle...
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ORHAN AYDIN : Toprak yer aç..bağrına yeri asla doldurulamaz bir yıldız uğurluyoruz.
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ALİ POYRAZOĞLU:
Yıldız Kenter bizi öksüz bıraktı
Gitti
Ama her oyunda
Öğrencileri ile bir parçası
Sahnelerde olacak
İyi uykular tatlı prenses
Türk Tiyatrosunun annesi
The rest is silence...
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AYŞEGÜL ALDİNÇ: İçimden bir şey koptu. Sizden geriye olağanüstü bir kariyer, hocaların hocası olma özelliğiniz, disiplin ve dirayetin kadın adı, kulaklarımızdan silinmeyecek 'caniko' hitabınız ve buralara sığmayacak çok fazla olumlu özellik kaldı. Mekanınız cennet, ruhunuz şad olsun.
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