Yıldız Kenter'in ölümü sanat camiasını yasa boğdu

AYŞEGÜL ALDİNÇ: İçimden bir şey koptu. Sizden geriye olağanüstü bir kariyer, hocaların hocası olma özelliğiniz, disiplin ve dirayetin kadın adı, kulaklarımızdan silinmeyecek 'caniko' hitabınız ve buralara sığmayacak çok fazla olumlu özellik kaldı. Mekanınız cennet, ruhunuz şad olsun.