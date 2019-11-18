Tümer Metin'den flaş Mesut Özil iddiası

Spor yorumcusu Tümer Metin, Ahmed Kutucu’nun milli takımımızı seçmesini değerlendirirken Mesut Özil'le ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Ahmed Kutucu'nun A Milli Takımımızı seçmesini değerlendiren Tümer Metin, daha önce Almanya'yı seçen Mesut Özil ile ilgili konuştu ve turnuvalara katılmanın önemini vurguladı.

''Devamlı turnuvalara gidebilseydik, Mesut bizi seçebilirdi''

Tümer Metin, Mesut Özil'in A Milli Takımımızın kötü dönemine denk geldiği için Almanya'yı geçtiğini söylerken, "Mesut'u bu yüzden kaybettik. Devamlı turnuvalara gidebilseydik, Mesut bizi seçebilirdi. Tam sallandığımız, krizde, kaosta olduğumuz bir dönemdi ve kendi tercihiyle Almanya'yı tercih etti. Oralarda bulunmamız, bu anlamda da önemli" yorumunu yaptı.

"Türk futbolunun başarısı olur mu bu?"

Güntekin Onay ise, Türkiye'de yetişen oyuncuların başarılı olmasının önemine dikkat çekerken, "Emre Can gelse, İlkay gelse, haydi bir de Mesut gelse diyelim, biz de Avrupa Şampiyonu olsak, bu bizim başarımız mı? Almanya'da yetişen 11 çocukla Avrupa Şampiyonu olsak, Türk futbolunun başarısı olur mu bu?" dedi.