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TÜBİTAK ve iki kalkınma ajansı 28 personel alacak

TÜBİTAK ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 28 personel alımı gerçekleştirecek.

Konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, TÜBİTAK'ın Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı için 2 teknisyen istihdam edilecek. Başvuru koşullarına TÜBİTAK'ın internet sayfasından ulaşılabilecek.

Öte yandan, SERKA 10 uzman, 1 hukuk müşaviri ve 1 iç denetçi; KUDAKA da 9 uzman, 1 hukuk müşaviri, 1 iç denetçi ve 3 destek personeli alacak.

Başvurular, 9-23 Aralık'ta sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinden yapılacak.

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