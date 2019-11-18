Kemal Kılıçdaroğlu başörtülü kıza yapılan alçak saldırıyı lanetledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul Karaköy'de 19 yaşındaki genç kıza sırf başörtülü diye saldıran ahlaksız kadına sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu 'saldırıyı kınıyorum, lanetliyorum' dedi.

Türkiye'nin gündemine oturan olay birkaç gün önce İstanbul Karaköy'de yaşandı. Başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen Semahat Y., ahlaksız şahıs 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı.

Konuyla ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkisi merak ediliyordu.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun başörtülülere yapılan saldırıdan rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Bu saldırılar asla kabul edilemez. Başörtülü bir kadına, başörtülü bir kızımıza başörtüsü taktı diye yapılan saldırıyı kınıyorum, lanetliyorum" dediğini aktardı.

Kılıçdaroğlu'nu arayan Selvi, Kılıçdaroğlu'nun başörtülülere yapılan saldırı karşısında rahatsız olduğunu dile getirdi.

İşte Selvi'nin 2Başörtülülere saldırıya Kılıçdaroğlu’ndan tepki' başlıklı yazısının ilgili bölümü;

"Bu saldırılar asla kabul edilemez. Başörtülü bir kadına, başörtülü bir kızımıza başörtüsü taktı diye yapılan saldırıyı kınıyorum, lanetliyorum. Ayrıca toplumun tüm kesimlerinin bu ve benzer saldırıları şiddetle kınaması, lanetlemesi lazım. Bu türden saldırıları yapanların provokatör olduğu kanısındayım. Toplumu germe, ayrıştırma, toplumu kutuplaştırma gibi bir görev üstlendiklerini düşünüyorum. Toplumun her kesiminin de siyasi görüşü, inancı, kimliği ne olursa olsun bu tür olaylara en sert tepkiyi vermesi gerekir. Öte yandan şunu da belirtmeliyim ki kadınlara yönelik her türlü saldırıya ve her türlü şiddete karşı, çocuklarımıza yönelik her türlü saldırıya ve şiddete karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeli, bu konuda toplumsal bir dayanışma göstermeliyiz."

Selvi'nin 'Saldırıya maruz kalan başörtülüleri aramayı düşünüyor musunuz?' sorusuna ise Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

"Aradığımda da size aktardığım düşüncelerimi kendilerine aktaracağım. Morallerini bozmamalarını isteyeceğim. Bu tür olaylara karşı hepimizin ortak tepki vermesi gerektiğini söyleyeceğim. Türkiye başörtüsü sorununu uzun süre gündemde tuttu. Bu dönem Türkiye’nin enerjisini kaybettiği yıllardır. Türkiye bu sorunlarını aştı. Şimdi Türkiye’nin önünde daha ciddi sorunlar var, bu sorunları aşması gerekir. Ve bu sorunları da hep birlikte aşacağız."

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