İstanbul Karaköy'de başörtülü kızlara saldırı Şüphelinin başka görüntüleri de varmış
İSTANBUL Karaköy’de bir kadın, yolda yürüyen başörtülü öğrencilere saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sosyal medyada tepkilere neden oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Öte yandan, saldırgan kadının başka görüntüleri de ortaya çıktı. Kadın aynı gün içerisinde Sirkeci Marmaray istasyonunda vatandaşlarla tartışıp küfürler savurmuş.
İSTANBUL Karaköy’de kaldırımda yürüyen bir kadın, karşı yönden arkadaşıyla birlikte sohbet ederek gelen 19 yaşındaki Gamze İnce'ye Selanik Pasajı önünde aniden saldırdı. Başına yumruk atar gibi vurduğu İnce'nin başörtüsünü çekiştiren kadın bir kez daha yumruk savurdu, arkasını dönüp giderken kızlara bağırdı.
Neye uğradığını şaşırıp ağlamaya başlayan İnce'yi olaya tanık olan esnaf su vererek sakinleştirmeye çalıştı. İnce, daha sonra Karaköy Polis Merkezi Amirliğine giderek kendisine saldıran kadından şikayetçi oldu.
Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, saldırıyı gerçekleştiren kadının uzaklaşırken başörtülü kızlara bakarak bağırdığı, bu sırada, kızın açılan saçını kapatmaya çalıştığı görülüyor. Kamera kayıtlarına ayrıca kızın girdiği dükkanda ağlarken yüzünü suyla temizleyip sakinleşmeye çalıştığı anlar da yansıyor.