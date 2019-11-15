İstanbul Karaköy'de başörtülü kızlara saldırı Şüphelinin başka görüntüleri de varmış

İSTANBUL Karaköy’de kaldırımda yürüyen bir kadın, karşı yönden arkadaşıyla birlikte sohbet ederek gelen 19 yaşındaki Gamze İnce'ye Selanik Pasajı önünde aniden saldırdı. Başına yumruk atar gibi vurduğu İnce'nin başörtüsünü çekiştiren kadın bir kez daha yumruk savurdu, arkasını dönüp giderken kızlara bağırdı.