İstanbul Karaköy'de başörtülü kızlara tepki çeken saldırı

İSTANBUL Karaköy'de meydana geldiği belirtilen olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Hiçbir şeyden habersiz şekilde yolda yürüyen iki başörtülü kız, karşı yönden gelen kadının yumruklu saldırısına uğradı.

Yumruklu saldırının ardından başörtülü kızlara hakaretler yağdırmaya başlayan kadın, içindeki tüm nefreti kustu.

Çevredekiler ise bu saldırı karşısında sessiz kalmayı tercih etti ve yoluna devam etti.

Neye uğradığını şaşıran kızlar üzerini düzeltmeye çalışırken, saldırgan kadının hakaretleri devam etti.

Büyük tepkilere neden olan görüntüler, bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Genç kızlar, olaydan sonra, polis merkezine giderek şikayette bulundu.