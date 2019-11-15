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Dans ederek girdiler para ve altın çalıp kaçtılar

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, 17 yaşlarında 2 kız ve 1 hamile kadın, dans ederek girdikleri apartman dairesinden 5 bin lira para ve 5 bin lira değerinde altın çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan 3 şüpheliden, C.Y. ile G.K. yakalandı, hamile şüpheli ise aranıyor.

Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Beyza 1 adlı siteye gelen C.Y., G.K. ile hamile kadın, dans ederek geldikleri apartmanda bir dairenin zilini çaldı. Kapıyı açan olmayınca ellerindeki malzemeyle açıp girdikleri evde bulunan 5 bin lira para ve 5 bin lira değerinde de altını alan 3 kişi, binadan çıkıp, ortadan kayboldu.

Olayın üzerinden 2 gün geçmesinin ardından aynı yöntemle hırsızlık için girdikleri bir binada polis tarafından yakalanan C.Y. ile G.K., gözaltına alındı. Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, hamile olan arkadaşlarının ismini vermedi.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği nöbetçi mahkemece yaşları küçük olduğu için adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Aynı suçtan arandıkları için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince teslim alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere Adana’ya götürüldü. Hamile olan hırsızlık şüphelisini ise yakalamak için çalışmalar sürdürülüyor.

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