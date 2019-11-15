Ukrayna'da çöken yol araçları yuttu

'Allahın sopası yok ki...' İklim değişikliği önergesini reddettiler 2 dakika sonra su bastı

Türkiye 3. vaka ile sarsıldı! RTÜK'ten 'siyanür' açıklaması! Tavrımız katı olacak

Ankara'da siyanür alarmı! Siyanürle intihar vakaları için kritik toplantı

'Benim çok sapık duygularım var' diyen Ercan Harmanca öğretmenliğe döndü