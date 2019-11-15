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Haluk Levent'in paylaştığı video dehşet! Baba çocukların önünde anneyi kurşunladı

Sanatçı Haluk Levent'in twitter hesabından paylaştığı bir görüntü izleyen herkesi dehşete düşürdü. Bir baba çocuklarının önünde eşine kurşun yağdırıyor. Çocuklardan biri 'baba yapma' diyerek ağlıyor.

İnternet Haber

Yer Küçükçekmece... Gülcan Aktaş isimli kadının eşi Tamer Aktaş'tan gördüğü zülüm izleyen herkesin kanını donduruyor. Zalim koca son olarak çocuklarının gözü önünde eşini silahla öldürmeye kalkıyor. Karısına kurşun yağdırdığı anlar cep telefonu kamerası ile kayda alınıyor. O anlarda küçük çocukların 'baba ne olur yapma' diye korkuyla feryat ediyorlar. 

Sanatçı Haluk Levent kendisine ulaşan videoyu twitter hesabından paylaşıp şunları yazdı:

-Bu çocukların travması ömür boyu sürer :( Emniyet güçleri ve adli kolluk mutlaka gereğini yapacaktır! Bizler de elimizden geleni yapacağız..

Kadın ve çocukların son durumu ne?
Olayın İstanbul seçimlerin olduğu akşam yaşandığı ortaya çıktı. Gülcan Aktaş isimli kadın olayın ardından sığınma evine yerleştirilmiş. Ailesi de gelip onu oradan almış. Polis olay sonrasında kocanın ifadesini alıp serbest bırakmış. Kadının koruma kararı var ancak psikopat eş buna uymuyor. Videonun bugün sosyal medyada paylaşılma sebebi kadının eşinin tehditlerine maruz kalması. 

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